À l’approche de la CAN, le Cameroun multiplie les opérations anti-Covid

À moins de deux semaines du début de la CAN au Cameroun, les autorités locales multiplient les mesures et opérations pour rassurer les milliers de visiteurs que le pays va accueillir.

Un vol vient d’atterrir à l’aéroport international de Douala. À son bord, plus de 200 passagers. Ils doivent se soumettre à des tests de dépistage de routine. Neuf d’entre eux sont testés positifs au Covid-19. Les intéressés s’opposent avec violence : « Non, je ne veux pas. On ne me teste pas. »

Pourquoi cette violente opposition ? Un supporteur s’explique : « J’ai pris un vol. Je me suis arrêté à Abidjan. J’étais sûr de moi, je suis vacciné. Et j’arrive ici, je ne sais pas pourquoi on me bloque alors que moi, j’ai payé mon billet pour voir le match d’ouverture au stade Olembé. »

Simulation

Ce mercredi, à l’aéroport international de Douala, le ministère de la Santé du Cameroun et l’OMS ont organisé un exercice de simulation sur la gestion des flux de visiteurs en cette période de pandémie, avec notamment test obligatoire. « Cela nous a permis de démontrer la nécessité des sites, des unités qui ont déjà été mises en place, de la prise en charge psychologique autour de la maladie », explique le docteur Joël Kandar, l’un des organisateurs de cette simulation grandeur nature.

Le Cameroun se prépare à accueillir des dizaines de supporteurs et de footballeurs. Et sur le plan sanitaire, tout est prêt, selon le docteur Kandar : « On fait tous les efforts possibles pour que tout soit en place et c’est déjà en place pour que tout se passe dans les meilleures conditions. La couverture sanitaire sera assurée ».

