Afghanistan: deux explosions et des coups de feu ont secoué ce Jeudi des zones proches de l’aéroport de Kaboul

En Afghanistan deux explosions et un échange de coups de feu ont eu lieu près de l’aéroport de la capitale Kaboul, selon le Pentagone. Ces incidents interviennent alors que les évacuations se poursuivent et que les Etats-Unis ont mis en garde contre un attentat.

Au moins deux explosions ont secoué jeudi des zones proches de l’aéroport international Hamid Karzaï de Kaboul. Un média local a rapporté que « des échanges de tirs et des explosions d’engins explosifs improvisés se produisent juste à l’extérieur des portes de l’aéroport de Kaboul. Les militaires tentent de prendre le contrôle d’une situation dangereuse ».

La première explosion, qui a eu lieu près de la porte est de l’aéroport, a été attribuée à un kamikaze. Selon Sputnik, une deuxième explosion a frappé près d’un hôtel situé près de l’aéroport et utilisé par les forces britanniques et américaines. Des journalistes citant des responsables anonymes du département d’État ont déclaré que «quatre ou plus» soldats américains avaient été blessés.

Par ailleurs, un responsable taliban a déclaré que jusqu’à 13 personnes avaient été tuées, dont des enfants. Plus d’une dizaine de blessés ont également été signalés. Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a confirmé via Twitter qu’une explosion avait eu lieu et a déclaré que « les victimes ne sont pas claires pour le moment ».

