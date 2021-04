Afrique: André Wameso, numéro deux du cabinet du chef de l’État Felix Tshisekedi

Le cabinet du chef de l’État aura désormais trois directeurs de cabinet adjoints contre quatre nommés depuis janvier 2019. Aux termes d’une ordonnance rendue publique le mercredi 14 avril, le président de la République, Felix-Antoine Tshisekedi, a nommé André Wameso, Mme Nicole Bwatsha et Olivier Mondonge, directeurs de cabinet adjoints au sein de son cabinet chargés respectivement des questions économiques et financières ; des questions juridiques, politiques et diplomatiques et du progrès social.

Désormais numéro deux du cabinet du chef de l’État, André Wameso, était jusqu’ici ambassadeur itinérant du président de la République. Mme Nicole Bwatsha Ntumba, la nouvelle directrice de cabinet adjoint chargée des questions juridiques, politiques et diplomatiques, était jusqu’ici conseillère principale au collège juridique, politique et administratif. Elle remplace à ce poste M. Kolongele Eberande nommé ministre du Numérique.

Nommé directeur de cabinet adjoint chargé des questions sociales et humanitaires depuis le début de la mandature, Olivier Mondonge s’occupera désormais du progrès social. Ainsi, le cabinet du chef de l’Etat aura désormais trois directeurs de cabinets adjoints contre quatre nommés depuis janvier 2019.

adiac-congo

