Afrique: assassinat manqué de la célèbre actrice nigériane ”Dieu seul mérite la gloire”

Angela Okorie est une célèbre actrice nigériane. Elle, la suivante graciée d’une tentative d’assassinat. 10 balles lui ont été tirées en pleine tête par des hommes non identifiés.

Après guérison, la Star sublime les internautes par ses nouvelles photos. Angela Okorie retrouve goût à la vie.

C’était dans les premières heures du Samedi 14 décembre 2019 quand l’actrice fut ruée de balles pendant qu’elle était dans son véhicule. Les agresseurs jusqu’ici non identifiés ont passé plus de 30 minutes à lui tirer là-dessus jusqu’à ce qu’elle perde connaissance. Un miracle non ? Ce fut un! C’était un réel miracle, car après l’avoir évacuée, elle a subi une intervention chirurgicale rapide qui donnait des pronostics en sa faveur. Les médecins ont retiré exactement 10 balles de sa tête et 2 près de son œil. Aujourd’hui, elle garde toujours ces balles comme un souvenir et ne cesse de rendre gloire à Dieu pour la vie. Comme on le dit chez nous, si ton jour n’est pas arrivé, rien ne peut t’atteindre.

» La grâce non diluée n’arrêtera jamais d’exister dans ma maison. 10 balles ont été extraites de ma tête et 2 balles près de mon œil. Dieu seul mérite toute la gloire et l’honneur. Tu es vraiment Dieu. Je suis un enfant de Grace. Merci seigneur ! » Angela Okorie

« Rien dans ce monde ne me rendra ingrate pour tout ce que tu as fait dans ma vie et dans ma famille Seigneur. Les assassins ont continué à tirer pendant 30 minutes, aucune aide de nulle part. Personne n’est venu à notre secours. Seul Dieu est venu à notre rescousse » Angela Okorie

