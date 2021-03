Afrique: elle œuvre dans la transformation des tiges de bananier et plantain en papier biodégradable

Armelle Sidje Tamo, ingénieure en réseaux et télécommunication est la fondatrice de PRA (Products Related to Agricultural sector). La start-up fabrique des sacs à provisions, des cartons, des rouleaux de papier biodégradables qui remplacent le papier à base de bois et les emballages en plastique.



L’idée lui vient lors d’un voyage dans son pays le Cameroun, leader dans la production de banane et de plantain, la jeune femme réalise qu’il n’y a pas d’alternative pour les déchets de bananier et de plantain qui jonchent les plantations après les récoltes. Armelle Sidje Tamo décide alors d’entreprendre de transformer cette matière disponible en abondance.

“L’idée derrière le projet au-delà de fabriquer du papier biodégradable, c’est d’impacter la vie des gens. Les jeunes femmes doivent croire en elles et être autonomes” affirme la dirigeante de PRA qui se donne pour objectif de contribuer à la réduction des déchets plastiques et de la déforestation.

La start-up emploie une équipe de dix personnes et produit un peu plus de cent packaging par jour et ambitionne d’atteindre le millier de productions au quotidien

Perle Lola

Comments

comments