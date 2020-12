Afrique: La liste des 10 pays ayant sur leur territoire la majorité d’étranger

1-La Côte d’Ivoire.

Elle se positionne à la première place de ce classement avec 2.5 millions d'étrangers pour une population totale de 23 millions d'habitants. Le pays est connu pour son accueil chaleureux et la facilité pour les étrangers d'obtenir la nationalité et les privilèges y afférents.

2-L’Afrique du Sud.

Se pays compte une population totale de 53 millions d'habitants. Depuis 1994, le pays a connu une énorme vague de migrations. A ce jour, il compte environ 2,4 millions d'étrangers dont un million de sans-papier.

3-Le Nigéria

Le Nigeria se positionne comme le pays le plus peuplé d’Afrique avec une population totale de 173,6 millions d’habitants. Grâce à la riche diversité ethnique de ce pays (250 ethnies) et au boom causé par les exportations pétrolières, le Nigéria a attiré de nombreux migrants depuis les années 1970. Le Nigeria compte aujourd’hui environ 1,3 millions d’étrangers dont la majorité est à Lagos.

5-Le Kenya.

Ce sont environ 1 million d'étrangers qui vivent au Kenya. Ce sont majoritairement des Ougandais, des tanzaniens, des rwandais, des soudanais, des somaliens, des érythréens et des éthiopiens. Au Kenya, on trouve aussi un grand nombre de nigérians, ghanéens, camerounais et congolais.

5-La Libye.

Avant la crise libyenne et l'assassinat du guide libyen Muhammar Kadhafi, la Libye était le pays africain qui comptait le plus d'étrangers. Après les mouvements de la coalition OTAN-USA, la Libye compte environ 800.000 étrangers vivants sur son territoire. Ces derniers utilisent cependant la Libye comme moyen de rejoindre le continent européen.

6-l’Éthiopie.

Avec 91 millions d'habitants et environ 720.000 étrangers, l'Ethiopie est le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique.

L’Éthiopie, située sur la Corne de l’Afrique, est un pays enclavé et aride, traversé par la vallée du grand rift. Avec des découvertes archéologiques remontant à plus de 3 millions d’années, cette région est riche d’une culture ancestrale.

7-Le Burkina Faso.

Le Burkina Faso, ancienne république de Haute-Volta, est un pays d'Afrique de l'Ouest sans accès à la mer.

Le pays des hommes intègres est le troisième pays de l’Afrique de l’Ouest avec le plus grand nombre d’étrangers ( 700 000 ).

8Le Soudan du Sud

Voir les images dans l’appli et economisez jusqu’à 80% de data

Le Soudan du Sud, en forme longue république du Soudan du Sud, est un pays d’Afrique orientale dont la capitale est Djouba.

Bien que le Soudan du Sud soit un pays très jeune, il fait partie des 10 premiers à avoir le plus de migrants. Ce nouveau pays compte environ 630.000 étrangers malgré le climat politique très instable.

9- l’Ouganda.

Avec une population d'environ 38 millions d'habitants, l'Ouganda compte sur son territoire environ 540.000 étrangers.

10-Le Rwanda.

Pour clôturer ce classement,Le Rwanda est un pays enclavé d'Afrique de l'Est avec un paysage montagneux verdoyant. Son célèbre Parc national des volcans abrite des gorilles de montagnes et des singes dorés. Le parc compte aussi le mont Karisimbi, de 4 507 mètres d'altitude, et 4 autres volcans recouverts de forêts. Au sud-ouest, le parc national de Nyungwe est pourvu d'une ancienne forêt tropicale montagnarde où vivent des chimpanzés et d'autres primates.Le Rwanda se positionne avec environ 450.000 étrangers.

