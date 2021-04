Afrique: le burkinabé Tasien Somé convoqué en justice par ”Yahoo”, il gagne son procès

Tasien Somé est un burkinabé, il vient de créer un réseau social répondant au nom de Ybann. Ybann permet gratuitement à ses membres d’échanger des informations et des expériences de vie dans leur domaine respectif et selon leur centre d’intérêt. Mais voilà. Convoqué en justice par Yahoo pour le Y de Ybann, il gagne son procès grâce à la qualité de son logo et la particularité de son idéologie.

La justice a reconnu l’originalité de sa création et a débouté Yahoo de sa plainte. «La qualité de la plateforme et l’idéologie de ce réseau social font la différence d’avec les autres médias sociaux. Ybann est le cadre par excellence de la liberté d’expression. D’ailleurs le mot Y, prononcé « Why » en anglais est venu du mot « why ban ? » qui sous-entend, « pourquoi bannir la liberté d’expression ?», selon le promoteur.

Perle Lola

