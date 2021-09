Afrique: le DG des douanes et droits indirects du Bénin limogé, les raisons

Lors du Conseil Des Ministres de ce mercredi 22 septembre 2021, Alain Hinkatin, a été nommé nouveau DG Des Douanes Et Droits Indirects en remplacement au colonel Charles Inoussa Sacca, relevé de ses fonctions.

Le colonel Charles Inoussa SACCA n’est plus le DG des douanes et droits indirects du Bénin. Il a été limogé ce mercredi 22 septembre en conseil des ministres et remplacé par Alain Hinkatin/

A noter que le limogeage du colonel Charles Inoussa Sacca intervient quelques jours après plusieurs affaires de fraudes et détournement à la douane béninoise.

Pour rappel, Alain Hinkatin a été nommé administrateur provisoire à la Ccib, en 2019 sur proposition du ministre du commerce et de l’industrie, Serge Ahissou.

