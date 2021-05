Afrique: le président Macky Sall, échappe à un assassinat..

Selon nos confrères, le nommée M. T. Ndiaye aurait tenté de commettre un crime lors de la visite de l’hôte du chef de l’État, Macky Sall, le président chinois. Heureusement que l’agent de sécurité de Macky Sall a su le maîtriser à temps.

M. T. Ndiaye a fait face à la barre, hier.

La source révèle que le mis en cause ne jouirait pas de toutes ses facultés mentales et a voulu déverser sa colère sur les Sénégalais, en l’occurrence Macky Sall parce que la chance ne lui a pas souri depuis son retour de l’Europe en 2015. « J’ai été en Europe pendant presque six années et je n’ai rien pu réaliser. Et à chaque fois qu’on me convoque pour un emploi, l’entreprise met la clé sous le paillasson », s’est-il défendu. Pourquoi ? Parce que, pour lui, les Sénégalais sont responsables de tous ses déboires.

L’agent de sécurité du président a reçu 3 coups d’un c0uteau de 8 cm de la part du coupable. « Le jour des faits, il est arrivé par derrière. Je ne l’avais même pas vu. Il m’a surpris avant de m’assener 3 coups de couteau au niveau du flanc gauche. Malgré mes blessures, je me suis battu avec lui avant de le désarmer. C’est sur ses entrefaites que je lui ai donné un coup et il est tombé sur les barrières. C’est comme ça qu’il a été maitrisé avant d’être mis aux arrêts », narre le garde rapproché.

Vu son état psychologique, le représentant du parquet a demandé au président de la chambre de consulter un psychiatre pour évaluer son état mental. L’avocat constitué pour la défense a soutenu que cette affaire n’a pas de raison d’être appelée à la barre de la chambre criminelle car le prévenu est fou et que l’Etat doit lui remettre 10 milliards pour au moins qu’il puisse retrouver ses esprits.

L’affaire est mise en délibéré le 2 juin prochain.

limametti.com

