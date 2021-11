Afrique: l’Égypte face à des nuées meurtrières de scorpions

Des tempêtes de pluie et de sable ont déterré des hordes de scorpions venimeux qui se sont attaqués à la population égyptienne. Trois personnes sont mortes et au moins 400 ont été blessées dans le sud du pays.

Les hôpitaux et les centres médicaux d’Assouan croulent sous les patients piqués par le scorpion égyptien à queue grasse. Portés par les vents, ces animaux se retrouvent par centaines dans des zones habitées et piquent les populations. Cette espèce de scorpion est présente un peu partout dans la péninsule arabique. Elle est notamment connue pour être l’une des plus mortelles au monde.

Dans le gouvernorat d’Assouan, l’afflux de personnes attaquées est tel que les autorités sanitaires de la région ont dû rappeler les médecins en vacances pour assurer la prise en charge de tous les patients.

Routes fermées à Assouan

Le seul remède contre ces piqures mortelles est l’injection d’anti-venin. Le ministère de la Santé en a donc distribué une grande quantité dans tous les hôpitaux, les centres médicaux mais aussi dans les unités de soins des zones les plus reculées du désert égyptien.

Pour limiter l’exposition des habitants d’Assouan et ses environs aux intempéries et donc aux scorpions venimeux, le gouverneur Ashref Attia a fermé les routes du gouvernorat et limite le trafic routier. Les résidents d’Assouan sont aussi priés de rester chez eux et ont interdiction de sortir jusqu’à la fin de la tempête.

Melv Le Sage

Comments

comments