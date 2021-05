Afrique: les nonuplés nés de la jeune malienne pourraient avoir des problèmes de santé dans l’avenir

9 bébés nés d’une Malienne de 25 ans au Maroc pourraient être confrontés à des problèmes de santé à l’avenir en raison de leur prématurité, a déclaré un expert en grossesse multiple à BBC World News.

« Nous savons que certains bébés prématurés ne survivent pas et qu’ils meurent dans les premières semaines de leur vie », a déclaré le professeur Asma Khalil.

« Ceux qui survivent peuvent souffrir d’un handicap, de difficultés d’apprentissage ou de problèmes de vision ou d’audition », a ajouté le professeur Khalil.

Selon le professeur Youssef Alaoui, directeur de la clinique Ain Borja où les bébés sont nés, les nourrissons devront passer « deux à trois mois » dans des incubateurs. Dans une interview accordée, il a déclaré que cette naissance est un cas « rare et exceptionnel. »

Mme Cissé était enceinte de 25 semaines lorsqu’elle a été admise et les médecins ont réussi à prolonger sa grossesse jusqu’à 30 semaines. Dix médecins et 25 paramédicaux ont assisté à l’accouchement. Les bébés, 5 filles et 4 garçons, pesaient entre 500g et 1kg à la naissance.

