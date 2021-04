Afrique: Musawenkosi Saurombe, ambassadrice des études supérieures au Botswana à 23 ans

D’origine Zimbabwéenne et âgée de 23 ans, Musawenkosi Saurombe, est la plus jeune femme titulaire d’un doctorat en Afrique. C’est à l’âge de 16 ans que la jeune Zimbabwéenne s’est inscrite pour commencer son » Bachelor of commerce ». Diplôme qu’elle a décroché brillamment 3 ans plus tard. A 21 ans elle décroche son master.

Déterminée, concentrée et avide de connaissances, Musawenkosi pose ses valises en Afrique du Sud pour étudier la psychologie du travail, une spécialité qui s’apparente au management des ressources humaines, à la Northwest Université.

Malgré les difficultés financières rencontrées ,la jeune fille ne baisse pas les bras et obtient son doctorat à 23 ans et devient ambassadrice des études supérieures au Botswana. Exemple pour sa génération, Musawenkosi Saurombe, conseille aux étudiants Botswanais de croire en leur potentiel, de se voir au dessus de la mêlée et surtout de se battre pour réaliser leurs rêves.

Perle Lola

