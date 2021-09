Afrique: Paul Kagamé en visite de travail au Mozambique

Le président Paul Kagame s’est rendu au Mozambique où se trouvent actuellement les troupes rwandaises qui aident les forces mozambicaines à se débarrasser des terroristes dans le nord du pays.

Paul Kagamé a effectué une visite de travail au Mozambique où il a échangé avec les soldats déployés à Cabo Delgado pour lutter contre les groupes armés. Lors de sa visite, le président rwandais, accompagné de son homologue local a longtemps échangé avec les troupes rwandaises sur place. Il a les a félicité pour le travail abattu afin de mettre fin à l’insurrection djihadiste dans cette région du Mozambique.

« Le travail accompli n’a pas été facile. J’apporte les salutations de vos frères et sœurs de retour à la maison. Le président Nyusi m’a informé que les Mozambicains sont très reconnaissants d’avoir maintenant pu reprendre une vie quotidienne normale », a déclaré le dirigeant rwandais habillé pour la circonstance en tenue militaire.

« Le travail accompli jusqu’à présent ne peut pas s’arrêter là. Nous avons maintenant une autre tâche qui est de continuer à reconstruire et à protéger ce pays. Le président et le peuple mozambicains sont à l’avant-garde de ce dossier et nous informeront de la durée de notre mandat ici », a-t-il poursuivi.

M.D.

