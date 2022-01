Afrique subsaharienne : pour l’éclairage des pays en voie de développement, la FinDev Canada engage 13 millions de dollars

Pour l’amour de l’école et n’ayant pas de lumière il utilise une bougie pour étudier

FinDev Canada, une institution de financement canadienne, engage 7,5 milliards FCFA au profit des startups africaines actives dans le secteur des énergies renouvelables pour un accès universel à l’électricité en Afrique subsaharienne.

Pour son objectif de 2030, d’atteindre un accès universel à l’électricité dans la région, la FinDev vise à miser sur les structures pouvant mieux opérer pour une région saine et mieux éclairée. Cet investissement permettra de promouvoir des pratiques inclusives au sein des sociétés du portefeuille de EEGF tout en aidant l’autonomisation économiques des femmes de ladite région.

Energy Entrepreneurs growth Fund est aussi financé par les britanniques et la FMO dans le but d’offrir des services d’innovation pour l’accès des ménages à l’énergie fiable et à faible coût.

