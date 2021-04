Afrique: Tommy Tayoro Nyckoss homme d’affaire classé 5ème dès 2020, sa fortune 6,5 milliards de dollars

Né en Côte d’Ivoire, c’est à Djibouti que cet homme d’affaires ivoirien a décidé de s’installer depuis maintenant quelques années. Il est classé cinquième des hommes d’affaires africains en 2020 avec une fortune estimée à 6,5 milliards de dollars.

Président de l’équipe de football Arta Solar 7 qui a été créée il y a 30 ans sous l’appellation Chemin de fer Djibouto-Ethiopien. Le changement du nom de cette équipe de football djiboutienne date de 2018. C’est cette même année que l’homme d’affaire ivoirien rejoignit le club en qualité de PDG et de sponsor grâce à sa société Solar 7.

Il possède plusieurs entreprises dont Ivory Jet Service. Compagnie de voyage en Jet privé de luxe. Cette compagnie aérienne dirigée par Tommy propose à sa clientèle une expérience de vol unique dans une atmosphère luxueuse et confortable.

La clientèle d’Ivory Jet Services est majoritairement composée de personnalités diplomatiques et d’hommes d’affaires.

Chers hommes d’affaires de notre pays svp achetez un club et investissez là dedans cela rendra fort notre championnat.

Perle Lola

Comments

comments