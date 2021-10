Afrique : Une Nigériane de 65 ans, son petit ami engrosse sa fille et fuit avec elle, les faits

Une Nigériane de 65 ans a vécu une expérience amoureuse désastreuse après la mort de son mari. Son petit ami a engrossé sa fille et s’est enfuit avec elle.

Kemi, une nigériane de 65 ans et femme d’affaire a partagé sa désastreuse aventure sur une plateforme en ligne. 25 ans après la mort de son époux, la dame a décidé de donner une nouvelle chance à l’amour. Son regard va donc se porter sur le psychiatre de sa fille, qu’elle a engagé.

La fille de la nigériane était scolarisée au Royaume-Uni. Elle est devenue accro à la drogue. Le seul moyen qu’il y avait, était de la faire retourner au Nigéria pour l’éloigner de ce dont elle abusait. La jeune fille est donc tombée en dépression. Sa mère a donc fait appel à un psychiatre personnel pour le suivi de sa fille.

Aabhass, le psychiatre, est de nationalité kényane. Il semblait dévoué à son travail et passait plus de temps avec la fille, ce qui a permis une certaine amélioration de la malade.

La relation amoureuse entre la mère et psychiatre va naître le jour de l’anniversaire de sa fille. Après une soirée en boîte de nuit, la dame va être saoulée et sentir une certaine excitation. De retour à la maison, la fille va rentrer se coucher et laissant sa mère et son psychiatre continuer la soirée.

Une relation intime va naître donc entre les deux tourtereaux jusqu’à ce qu’un projet de mariage face surface. » A ce moment là, je me sentais à l’aise avec lui et je l’avais totalement cru« , a-t-elle signifié. Mais selon le petit ami, sa coutume exigeait qu’il ait une maison avant de se marier. La femme a trouvé ce projet utile. L’achat de cette maison lui permettrait donc de se loger lors de ses nombreux voyages d’affaires. Elle a donc acheté la maison pour son « futur mari » à Nairobi.

Tout va basculer, le jour de l’achat de la maison. En effet, c’est ce jour que choisit le psychiatre pour s’enfuir avec sa fille. Les deux tourtereaux seraient partis s’installer au Kenya. « Bimpe (la fille) m’a appelé pour m’annoncer qu’elle est enceinte d’un mois d’Aabhass. Ma fille n’est pas en sécurité entre les mais d’Aabbhass », a-t-elle indiqué avant de demander de l’aide pour retrouver sa fille.

M.S.V.

Comments

comments