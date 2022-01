Afrique: Voici le top 10 des vastes pays du continent

Avec une superficie d’un peu plus de 30 millions de km², l’Afrique est le troisième plus grand continent du globe. Elle concentre également une population de 1,3 milliard d’habitants, soit près de 20 % de la population mondiale. Territoire aux 1 000 richesses, le continent abrite pas moins de 54 pays et d’innombrables traits de culture.

Plaines désertiques aux essences inconnues, forêts luxuriantes plantées d’arbres fruitiers, dunes de sable chaud qui fondent sous les pieds, ce n’est pas pour rien si l’on dit que l’Afrique a mille visages. Embarquons tout de suite pour un top 10 des pays africains à la plus grande superficie !

ALGÉRIE: Avec 2.381.741 km², c’est le plus grand pays d’Afrique.

2. RD CONGO: 2.345.409 km²

3. SOUDAN: 1.886.068 km².

4. LIBYE: 1.759.540 km²

5. TCHAD: 1.284.000 km².

6. NIGER: 1.267.000 km²

7. ANGOLA: 1.246.700 km²

8. MALI: 1.241.238 km²

9. AFRIQUE DU SUD: Avec 1.221.037 km², ce pays est le plus riche d’Afrique.

10. ÉTHIOPIE: Avec 1.104.300 km², ce pays est le berceau de l’humanité.

