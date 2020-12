Agriculture : la Côte d’Ivoire et le Ghana ont remporté une victoire éclair contre le chocolatier Hershey

Grâce à une campagne médiatique inédite, la Côte d’Ivoire et le Ghana, deux poids lourds de la production mondiale de cacao, ont remporté une victoire éclair contre le chocolatier Hershey, mais sur le fond rien n’est réglé, selon des experts.

La bataille entre les deux pays et le géant américain portait sur la prime spéciale pour les planteurs. Cette prime, imposée par la Côte d’Ivoire et le Ghana en 2019 et baptisée différentiel de revenu décent (DRD), s’élève à 400 dollars par tonne de cacao (en sus du prix du marché). Elle est destinée à mieux rémunérer les planteurs, dont des millions vivent dans la misère en Afrique de l’Ouest.

La Côte d’Ivoire, premier producteur mondial de cacao avec plus de 40 % du marché, et son voisin le Ghana, numéro deux avec plus de 20 %, avaient lancé lundi une offensive médiatique sans précédent contre Hershey et Mars, accusant publiquement les deux multinationales d’acheter du cacao ou de la pâte de cacao sans payer ce DRD.

Le Conseil Café Cacao (CCC) de Côte d’Ivoire et le Ghana Cocoa Board (Cocobod), les organes nationaux de gestion des filières cacao, avaient par conséquent décidé de suspendre les programmes de certification de Hershey.

Avec Abidjan.net

Comments

comments