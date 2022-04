Algerie-Cameroun : critiqué par les Fennecs, l’arbitre de la rencontre répond

Dans un entretien accordé à The Standard, l’arbitre Bakary Gassama est revenu sur sa prestation lors du barrage Algérie-Cameroun. Le gambien a profité pour adresser un tacle aux Fennecs, qui l’accusent d’avoir sifflé en leur défaveur.

Battu en barrages retour du Mondial 2022 par le Cameroun (2-1), l’Algérie a dit adieu à son rêve de participer à la prochaine messe mondiale du football qui se déroule au Qatar du 21 novembre au 18 décembre. Après cette rencontre, les Fennecs avaient accusé l’arbitre Bakary Gassama de les avoir pénalisés. D’ailleurs le coach algerien Djamel Belmadi avait déclaré : «Je le dis aujourd’hui sans peur: ces arbitres ne respectent pas notre pays. Ils viennent ici, voient notre travail et ne nous respectent pas. Ces deux dernières années, je n’ai pas vu un seul arbitre qui ne soit pas agressif quand tu viens lui parler. Je ne cherche pas d’excuses, ce sont des faits»

Silencieux depuis ce duel entre Lions Indomptables et Fennecs, l’arbitre de la rencontre Bakary Gassama est enfin sorti du silence dans les colonnes de The Standard. Le Gambien a profité de l’occasion pour adresser un tacle aux algériens et à leurs supporters. «S’ils gagnent, vous êtes le meilleur arbitre et s’ils perdent, ils vous qualifient de mauvais arbitre», a-t-il lâché. Le gambien ne semble donc pas touché par les critiques qu’il a subies ces dernières semaines.

De plus, Gassama fait partie de la liste préliminaire des arbitres africains retenus par la FIFA pour officier lors de la prochaine Coupe du Monde, une satisfaction pour le sifflet gambien. « La nomination à elle seule est un plus pour la Gambie et j’en suis très content et la liste finale sera publiée en juin”, a déclaré l’arbitre africain. En attendant de savoir s’il fera partie du corps arbitral qui officiera lors du Mondial 2022, Bakary Gassama continue d’assurer ses prestations sans pression.

