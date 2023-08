Algérie-Tunisie : le tronçon autoroutier menant jusqu’à la frontière ouvert aux automobilistes

Les voyageurs désirant entrer en Tunisie par la frontière terrestre sont finalement soulagés. Le tronçon de l’autoroute Est-Ouest menant jusqu’à la frontière tunisienne a été ouvert à la circulation ce samedi 12 aout 2023.

En effet, le Premier ministre, Aymen Benabderrahmane, a supervisé l’inauguration du tronçon restant de l’autoroute Est-Ouest, dans la ville de Dréan, dans la wilaya d’Al-Tarif, à l’extrême est du pays. Cette partie de l’autoroute, d’une distance de 80 Km, a pris plusieurs années pour son achèvement.

Les milliers de voyageurs qui transitaient par la frontière Est du pays, pour rejoindre la Tunisie, devaient sortir de l’autoroute Est-Ouest, pour traverser la ville de Dréan, pour plusieurs kilomètres, avant d’arriver au poste frontière d’Oum Teboul.

Par ailleurs, le Premier ministre a également procédé, au cours de sa visite de travail dans les wilayas d’El Tarf et Annaba, à la posée de la première pierre pour la réalisation du projet de dédoublement et de correction du tracé de la ligne minière Est, du chemin de fer reliant les wilayas de Tébessa et Annaba dans la commune de Bouchegouf.