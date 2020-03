Aliko Dangote victime du Coronavirus, il perd 240 milliards de nairas en 5 heures

Mercredi, l’homme le plus riche d’Afrique, Aliko Dangote, a perdu plus de 240 milliards de nairas en cinq heures, les effets du coronavirus ayant été un peu plus durs à la Bourse.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré mercredi que le coronavirus était une pandémie.

Une pandémie est une maladie qui se propage simultanément dans plusieurs pays du monde.

Certaines des entreprises de Dangote Group, ont subi de grosses pertes sur le marché.

Les investisseurs ont subi au total 1,4 milliard de nairas de pertes au cours des trois derniers jours en raison de la pandémie qui fait des ravages dans le monde entier.

Les indices boursiers de référence ont indiqué une baisse moyenne de 3,4% le mercredi, ce qui équivaut à une dépréciation nette du capital de 426 milliards de nairas. Les actions ont perdu 985 milliards de nairas entre lundi et mardi.

Dangote Cement Plc, le fleuron de Dangote Industries Limited (DIL), a mené la baisse avec la baisse journalière maximale autorisée de 10%, ce qui équivaut à une dépréciation nette de 289,68 milliards de nairas. Dangote Cement est la société cotée la plus capitalisée du Nigeria et représente plus de 20% de la capitalisation boursière totale.

Deux autres membres du groupe Dangote, Dangote Sugar Refinery (DSR) Plc et NASCON Allied Industries Plc ont perdu 1,8 milliard et 3,05 milliards de nairas.

Apaisant les craintes du public concernant le développement du marché, l’Association des maisons de négociation de titres du Nigeria (ASHON) a assuré aux investisseurs que le marché allait bientôt rebondir.

Le coronavirus a frappé Wuhan en Chine pour la première fois en décembre 2019. Plus de 3000 personnes sont mortes de la pandémie dans le pays.

Depuis lors, la pandémie s’est propagée dans le monde entier, les pays européens étant les plus touchés. Environ 125 000 cas ont été signalés dans le monde avec 4 605 morts. Les États-Unis (États-Unis) font 31 morts et le Royaume-Uni, huit

