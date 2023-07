Ambassade turque au Burkina: des martyrs et la démocratie commémorés jeudi à Ouagadougou

Ouagadougou, 11 juil. 2023 (AIB)- L’Ambassadeur de la République de Türkiye au Burkina Faso, Mme Nilgün Erdem Arı, organise le jeudi prochain à Ouagadougou, une cérémonie de commémoration des martyrs tombés lors de la tentative du coup d’Etat du 15 juillet 2016, et de la journée de la démocratie et de l’unité nationale de Türkiye, a appris l’AIB de source proche de l’ambassade.

La même source précise que la cérémonie qui aura lieu le jeudi 13 juillet 2023 à 11 heures, au sein de l’Ambassade, sis au quartier Ouaga 2000, est placée sous le thème : “Les Héros du Centenaire Turc”.

Ce ne sera pas la première fois que l’Ambassade de Turkiye au Burkina Faso organise une pareille cérémonie à l’occasion de la date anniversaire de la tentative du putsch de 2016.

En rappel, une tentative de coup d’État en Turquie a eu lieu dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016 principalement à Ankara et Istanbul. Elle a été commanditée par un « Conseil de la paix dans le pays », une faction des Forces armées turques que le gouvernement turc accuse d’être liée à Fethullah Gülen.

La tentative s’est soldée par un échec et le dernier bilan officiel fait état de plus de 290 morts et 1 440 civils blessés.