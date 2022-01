Après le soutien de Macron à la CEDEAO, Kemi Séba appelle à une démonstration de force

A la suite de la déclaration du président français Emmanuel Macron soutenant les sanctions de la CEDEAO contre le Mali, l’activiste Kemi Séba appelle à la mobilisation générale.

La CEDEAO et l’UEMOA ont décidé de sanctionner durement le Mali en fermant les frontières terrestres et aériennes des pays membres et en gelant les avoirs du Mali dans les banques. Cette attitude très dure des organisations régionales, a été saluée par la France dont le Président assure qu’il soutient les sanctions imposées au Mali.

Réagissant immédiatement après la conférence de presse du locataire de l’Elysée à Paris, le président de l’ONG Urgences panafricanistes Kemi Séba, a appelé à la mobilisation. « Macron se réjouit des sanctions qui frappent le Mali. Il ne se réjouira pas longtemps », a indiqué l’activiste béninois.

« Nous demandons à vous tous, d’être mobilisés devant les ambassades du Mali dans vos pays respectifs le 22 Janvier 2022 à 15h. Montrons au MONDE ENTIER, à nos dirigeants corrompus et à l’Occident que désormais, c’est nous autres africains qui déciderons de notre propre destinée. Personne d’autre », a-t-il appelé.

Un appel lancé alors que le président malien Assimi Goita a également lancé lundi, un appel à la mobilisation vendredi prochain dans tout le Mali, pour montrer que le peuple soutient ses dirigeants malgré la position plutôt controversée de la CEDEAO.

Melv

Comments

comments