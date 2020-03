après plus de 5 mois de détention provisoire l’une des figures emblématiques de la contestation algérienne acquittée

En Algérie, une cinquantaine de manifestants arrêtés vendredi dans la capitale ont été relâchés ce dimanche. Certains devront se représenter devant la justice à la fin du mois. Un peu plus tôt dans la journée, l’un des activistes devenu une figure médiatique du mouvement de protestation algérien, Fodil Boumala, a été relaxé par la justice, après plus de 5 mois de détention provisoire. C’est une libération de plus dans les rangs des militants arrêtés depuis le début du Hirak, il y a un an.

Il a été accueilli à sa sortie de prison par sa famille, une foule de journalistes et soutiens, brandissant des téléphones portables à bout de bras, mais aussi d’anciens détenus. Il a déclaré : « Nous ne tolérerons plus à l’avenir que quelqu’un soit détenu pour son opinion ».

Fodil Boumala avait été placé en détention provisoire le 19 septembre, au moment de la deuxième grande vague d’arrestations de manifestants et de militants. Il était accusé d’« atteinte à l’unité nationale » et « affichage de tracts portant atteinte à l’intérêt national ». Il a été acquitté.

Un autre militant, Samir Benlarbi, arrêté à la même période, et accusé des mêmes faits, avait été relaxé début février. Depuis le mois de janvier, plusieurs dizaines de manifestants ou activistes placés en détention provisoire depuis le début du mouvement de protestation ont été relâchés. D’autres ont vu les poursuites judiciaires les concernant abandonnées.

Pourtant, il y a une semaine, 20 manifestants ont été condamnés à de la prison ferme par le tribunal d’Alger, pour attroupement non armé

