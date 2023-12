Arbre de Noël : Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba gâte 300 enfants

À la faveur de la célébration prochaine de la fête de la nativité, 300 enfants ont été gâtés par le ministre Laurent Tchagba des eaux et forêts, Le samedi 16 décembre 2023 à Bingerville.

La deuxième édition de cet arbre de noël au profit des enfants des agents du Ministère des Eaux et Forêts dénommée “Noël féerique “, s’est tenue au jardin botanique, à l’initiative de l’amicale des femmes dudit ministère. 250 enfants des personnels de la structure et 50 issus de l’orphelinat de garçons de Bingerville ont bénéficié de vélos, d’ordinateurs et de nombreux autres jouets.

Heureux de se retrouver parmi ces tout-petits, le ministre Laurent Tchagba parrain de la cérémonie a d’emblée félicité l’amicale des femmes agents, l’association des épouses d’agents et le fonds de prévoyance des eaux et forêts pour avoir réalisé sa vision, celle d’institutionnaliser cette fête. « De sorte que les enfants de nos collaborateurs rappelés à Dieu aient droit au même bonheur que tous les enfants de leur âge », précisa le parrain qui a dit affectionner particulièrement la période de noël. « Car elle est le symbole de l’amour et du partage », a-t-il conclu.

Au nom de ces tout-petits récipiendaires, N’guessan Wakoubo Ornella Ruth a exprimé leur infinie gratitude aux donateurs et principalement à l’endroit du premier responsable des forestiers. « Avant tout propos, permettez-moi de transmettre nos sincères remerciements à monsieur le ministre et pépé Laurent Tchagba, notre papa noël du jour, pour sa vision inspirante et son engagement envers le bien-être des enfants des agents des eaux et forêts en service et de ceux partis trop tôt. Merci également pour nos frères de l’orphelinat qui bénéficient également de ses largesses », a-t-elle remercié. Avant de promettre qu’en retour, ils rendraient leurs parents fiers d’eux par les bons comportements qu’ils observeront désormais et les excellents résultats qu’ils obtiendront à l’école.

Le capitaine Alidou Touré Président du conseil d’administration (Pca) du fonds de prévoyance des eaux et forêts a, pour sa part, dit la reconnaissance des forestiers au ministre de tutelle pour la joie qu’il apporte à leurs progénitures.

Concernant le bon fonctionnement de l’instrument de solidarité dont il est le Pca, le capitaine Alidou Touré a pris l’engagement de tout mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs à lui assignés. Cette sympathique cérémonie festive égayée par des prestations d’artistes locaux s’est déroulée dans une atmosphère conviviale.