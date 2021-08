Assassinat de Thomas Sankara/ 13 personnes dont le général Gilbert Diendéré seront jugés le 11 Octobre 2021

La justice militaire a fixé au 11 octobre prochain le procès de l’assassinat de Thomas Sankara, au cours duquel seront jugés 13 personnes dont l’ancien président Blaise Compaoré et le général Gilbert Diendéré.

Dans un communiqué publié le mardi, « le procureur militaire après le tribunal militaire de Ouagadougou informe l’opinion nationale et internationale que le procès des personnes mises en cause dans l’affaire de l’assassinat du président Thomas Sankara et de ses douze compagnons s’ouvrira le lundi 11 octobre ».

« Cette audience de la chambre de jugement, délocalisée dans la salle des banquets de Ouaga 2000, est publique », a précisé le procureur.

En rappel, en avril dernier, à l’issue d’une audience, le juge de la chambre de contrôle statuant en chambre de conseil, en matière criminelle et en dernier ressort, avait prononcé la mise en accusation de Blaise Compaoré, Gilbert Diendere, Kafando Hyacinthe, Traoré Bossobe, Ouedraogo Nabonswende, Sawadogo Idrissa, Ilboudo Yamba Élisée, Ouedraogo Tibo, Belemlilga Albert Pascal, Dème Diakalia, Palm Jean-Pierre, Diebre Alidou Jean-Christophe, Kafando Hamado et Tonde Ninda.

Blaise Compaoré est accusé d’attentat à la sûreté de l’État, complicité d’assassinats et recel de cadavres.

Gilbert Diendere est lui poursuivi pour attentat à la sûreté de l’État, complicité d’assassinats, recel de cadavres et subordination de témoins.

Le juge qui avait décerné contre eux tous une “ordonnance de prise de corps”, afin d’être déposé à la maison d’arrêt militaire, avait ainsi maintenu le mandat de dépôt contre Gilbert Diendéré, déjà condamné à 20 ans, dans le procès du coup d’État de 2015.

Le juge a également maintenu les mandats d’arrêts lancés contre Blaise Compaoré, qui vit en exil depuis sa chute du pouvoir en 2014 en Côte d’Ivoire et Hyacinthe Kafando, présenté comme le chef du commando qui a exécuté Sankara et ses douze compagnons.

Koaci

