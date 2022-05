Assimi Goïta : « Aucune nation ne peut se développer sans passer par des périodes difficiles »￼￼

S’il y a une chose dont le président Assimi Goïta est sûr, c’est qu’on accède pas au développement sans difficultés. C’est en tout cas, ce qu’il a rappelé au peuple malien ce dimanche, à l’occasion de la célébration de la fête de l’Aïd El-Fitr.

Le chef de l’État malien Assimi Goïta a célébré l’Aïd El-Fitr à Koulouba, dans la salle des banquets, ce dimanche 1er mai. A cette occasion, il a présenté ses vœux au peuple malien, aux amis et partenaires du Mali.

La prière, conduite par l’imam de la mosquée de Koulouba, Abdrahamne Touré, a réuni autour du Président Goïta, le Premier ministre, le Président du Conseil National de la Transition, le Ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes, les membres du Cabinet présidentiel ainsi que d’autres collaborateurs du Chef de l’Etat et des diplomates accrédités auprès de la République du Mali.

A l’issue de la prière, Assimi Goïta a invité les maliens à « l’union sacrée autour du pays ». Il a rappelé qu’« aucune Nation ne peut se développer sans passer par des périodes difficiles ».

Le Président Goïta a toutefois salué le courage et la détermination du peuple malien face aux sanctions qui ont été imposées à leur pays par la CEDEAO. Il a rassuré que le gouvernement déploiera tous les moyens pour le bien-être des maliens et a souhaité le repos éternel de l’âme des civils et militaires disparus et prompt rétablissement aux blessés de guerre.

