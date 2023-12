Assueffry: Le conseil municipal annonce des actions en 2024 pour améliorer les recettes de la mairie

Sous la présidence du maire Yoboua Kouabenan Ceverin et sous la supervision de Mme le Sous-Préfet d’Assueffry, Koné née Dembélé Emma Djaha, la dernière réunion du conseil municipal d’Assueffry s’est tenue le vendredi 22 décembre 2023, à la mairie.

Au sortir de celle-ci, selon le communiqué dont fratmat.info a reçu copie, le premier adjoint au maire de la commune, Koko Fory Jacques, a salué l’esprit d’équipe qui a prévalu tout au long de cette réunion. Ce qui, selon lui, démontre la cohésion au sein dudit conseil présidé par une personnalité d’expérience Yoboua Kouabenan Céverin, par ailleurs président du Conseil d’Administration de l’Agence Côte d’Ivoire Pme.

Selon Koko Fory Jacques, cette dernière réunion de l’année a été précédée la veille par celle des Commissions des affaires économiques, financières et domaniales et des affaires socio-culturelles.

Une occasion qui a permis d’aborder des points importants tels que l’examen de l’état mensuel d’exécution du budget 2023, l’examen et l’adoption du cadre organique des emplois de l’exercice 2024, l’examen et l’adoption des taxes municipales de l’exercice 2024.

Ainsi, sur les points concernant les ressources humaines, selon ses dires, « sous le leadership du maire, certains postes vacants tels que le secrétariat général, la comptabilité, etc. pour cause de retraite et de promotion, ont été pourvus. Idem pour trois autres agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite et remplacés par des jeunes en respectant la déclaration du Président de la République qui a décrété “2023, l’année de la jeunesse” ».

En ce qui concerne les taxes, étant donné que les mairies rurales sont subventionnées à plus de 80% par l’Etat, ils ont décidé de changer de paradigme pour permettre à leur entité d’avoir des moyens additionnels pour mener à bien ses activités.

« Nous avons observé certains points sur lesquels nous pouvons relever nos recettes. Nous serons regardants désormais sur des activités illégales ou dans un cadre non prescrit par nos textes en vue d’améliorer nos recettes fiscales », a-t-il déclaré. Une façon d’affirmer la volonté du conseil municipal de travailler à relever les recettes de la mairie.