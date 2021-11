Attaque terroriste au Togo: les forces militaires repoussent les assaillants

Les forces militaires du Togo ont repoussé une attaque armée dans la préfecture de Kpendjal au nord du pays. Selon les autorités, les assaillants seraient des combattants islamistes venus du Burkina Faso voisin.

Dans un communiqué rendu public mercredi soir, le ministre togolais de la sécurité, le général Yark Damehane, a révélé que les forces militaires ont mis en déroute des assaillants armés venus du Burkina Faso se sont introduits dans un village togolais criant ‘Allah Akbar’. L’autorité togolaise a indiqué que l’armée a immédiatement pris ses responsabilités et à repoussé et chassé les individus du territoire.

La même source officielle assure qu’aucune victime n’a été déplorée tant au sein de la population qu’au sein de l’effectif des Forces Armées Togolaises (FAT). « Nous rassurons les populations et leur demandons de ne pas céder à la panique. Le dispositif des forces de défense et de sécurité, mis en place depuis plus de trois ans, est efficace et sera renforcé », a indiqué le ministre annonçant l’envoie de renfort sur place.

Le Burkina Faso et les pays du Sahel ouest africain sont en proie à de régulières attaques terroristes de groupes liés à al Qaida ou à Daech. Depuis l’insurrection il y a des années, certains pays comme le Togo semblent avoir été épargnés mais ont pris les dispositions pour anticiper sur d’éventuelles attaques. La stratégie semble donc efficace avec le cas échéant.

Melv Le Sage

