Attaques terroristes au Togo: la CEDEAO dépêche son émissaire rencontrer Faure Gnassingbe

La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a dépêché mardi, un émissaire au Togo, suite à l’attaque terroriste qui a fait au moins 08 morts, au nord du pays. L’envoyé de l’organisation sous-régionale s’est entretenu avec le président Faure Gnassingbe sur la lutte contre le terrorisme et les crises sous-régionales.

La CEDEAO a réaffirmé son soutien et sa solidarité envers le Togo victime d’une deuxième attaque terroriste. Ceci, par la voix du Président de sa Commission, reçu mardi à Lomé par le Président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé.

Au cours de l’entretien, Jean-Claude Kassi Brou a présenté les condoléances de l’espace communautaire au chef de l’Etat et au peuple togolais, fait le point sur la mise en place du Plan régional de lutte contre le terrorisme, puis abordé des questions liées aux crises qui affectent la sous-région.

« Nous avons consulté le Président de la République sur la situation politique qui prévaut dans la région. Il y a la crise alimentaire avec la hausse des prix des produits alimentaires liée aussi à l’insécurité. Nous avons pu faire un tour d’horizon de toutes ces questions et les différentes réponses à apporter de manière collective. L’objectif est de trouver des solutions en faveur de nos populations », a résumé le responsable à l’issue de l’échange.

LA CEDEAO condamne!

Dans un communiqué jeudi dernier, la Commission de la CEDEAO a déclaré qu’elle a appris, « avec consternation, la violente attaque terroriste survenue dans la nuit du 10 au 11 mai 2022 au Nord du Togo et qui a occasionné la perte en vies humaines ainsi que des blessés du côté des Forces de Défense et de Sécurité ».

Elle a condamné avec la plus grande fermeté, cette attaque terroriste et a salué l’engagement résolu des autorités Togolaises dans la protection du territoire national et réitéré sa détermination à accompagner leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme en Afrique de l’Ouest.

