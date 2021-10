Attentat en Ouganda: le président Museveni fait une promesse à son peuple

Le président ougandais Yoweri Museveni, a promis ce dimanche, traquer et retrouver incessamment, les auteurs de l’explosion qui a fait un mort et plusieurs blessés dans la soirée du samedi, à Kampala, la capitale du pays.

Samedi, la police ougandaise a annoncé une explosion qui a eu lieu dans une zone où se trouvent des restaurants populaires en bordure de rue dans le quartier de Kawempe, dans le Nord de Kampal. L’explosion a fait un mort et des blessés, selon la police qui a déclaré qu’elle a entamé des enquêtes pour savoir s’il s’agit d’un acte intentionnel ou pas.

Mais pour le président Yoweri Museveni nul doute qu’il s’agit d’un acte criminel. Revenant sur le drame ce dimanche, il a qualifié l’explosion d’acte terroriste et a promis trouver les auteurs et co-auteurs de l’acte. « Il semble s’agir d’un acte terroriste, mais nous en retrouverons les auteurs », a affirmé M. Museveni sur Twitter, sans autre précision à leur sujet, faisant état d’un bilan d’un mort et cinq blessés. Il a expliqué avoir été informé que trois personnes avaient « laissé un colis » sur les lieux, qui a ensuite explosé.

« La population n’a aucune crainte à avoir, nous viendrons à bout de cette criminalité comme nous sommes venus à bout des autres, commises par des porcs qui ne respectent pas la vie humaine », a ajouté le chef de l’Etat. Le 8 octobre, l’organisation jihadiste État islamique (EI) avait revendiqué un attentat à la bombe contre un poste de police à Kawempe, près de l’endroit où s’est produite l’explosion de samedi. Tout comme la RDC, le pays de Museveni essuie aussi des attaques des groupes rebelles ADF.

Melv Le Sage

