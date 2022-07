Au Mozambique, visite du président italien centrée sur le gaz.

Rome cherche à réduire sa dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie, en déployant notamment une plate-forme de liquéfaction de gaz naturel en mer.

Le président italien Sergio Mattarella a rencontré mardi 5 juillet à Maputo son homologue mozambicain Filipe Nyusi pour des discussions centrées sur l’exploitation et la fourniture en gaz, Rome cherchant à réduire sa dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie.

Cette visite survient alors que la production de gaz naturel au large du Mozambique par le géant italien de l’énergie Eni, à la tête du projet de 6,2 milliards d’euros, doit démarrer ce semestre.

« Le début prochain des exportations de gaz naturel liquéfié à partir du site Coral Sul, géré par Eni, est une étape importante qui montre à quel point notre coopération est précieuse », a déclaré M. Mattarella lors d’une conférence de presse dans la capitale mozambicaine.

Le navire Coral-Sul, première plate-forme de liquéfaction de gaz naturel en mer déployée dans les eaux profondes du continent africain, d’une capacité annuelle de production de 3,4 millions de tonnes, est arrivé au large du Mozambique en janvier 2022.

Une attaque djihadiste d’ampleur en mars 2021 dans le nord-est du pays a suspendu la course au gaz des géants mondiaux du secteur. Le français TotalEnergies a suspendu jusqu’à nouvel ordre un projet pesant 16,5 milliards d’euros.

Mais Eni, en misant sur la liquéfaction du gaz en pleine mer, semble tirer son épingle du jeu et a maintenu ses objectifs de production. En juin, l’entreprise a confirmé des avancées dans l’installation de sa plate-forme.Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’Italie s’est lancée dans une offensive diplomatique en Afrique pour sortir de sa dépendance au gaz russe. Des accords ont été signés avec le Congo, l’Angola et l’Algérie. L’Italie est l’un des plus gros consommateurs européens de gaz, 95 % de ses besoins étant importés dont 45 % depuis la Russie.

