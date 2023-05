Au Soudan, des “salles d’urgence” sont mises en place pour fournir des soins médicaux urgents aux patients.

Au Soudan, les combats entre les paramilitaires et l’armée se poursuivent depuis plus d’un mois, plongeant le pays dans le chaos. Face à cette situation, des “salles d’urgence” ont été mises en place pour fournir des soins médicaux aux personnes blessées et malades à cause de la guerre.

Ces salles d’urgence sont situées dans différents quartiers et sont gérées par des volontaires et quelques médecins encore présents. L’objectif est d’établir ces cliniques dans tous les quartiers en impliquant activement les jeunes locaux et le personnel médical existant. Cependant, ces structures improvisées manquent de médicaments et d’équipements médicaux.

Les volontaires font appel à toutes les personnes ayant des médicaments supplémentaires chez elles pour les apporter aux cliniques de leur quartier. Ils demandent également l’aide de médecins et de volontaires pour soutenir les cliniques, en particulier celle du quartier d’al-Rashidin. Cette situation critique est aggravée par le fait que selon l’ONU, 25 millions de Soudanais, soit plus de la moitié de la population, dépendent maintenant de l’aide.