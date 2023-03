Au Zimbabwe, la radio est la source d’information préférée du peuple

Selon un sondage d’Afrobaromètre, la radio est le moyen de communication de masse le plus utilisé au Zimbabwe et en Afrique. Elle a la plus grande portée géographique et la plus grande audience par rapport à Internet, la télévision et les journaux.

Dans un grand nombre des 54 pays d’Afrique, comptant une population totale de 1,3 milliard de personnes, les postes de radio traditionnels sont largement utilisés, contrairement au pays occidentaux où la radio a été supplantée par la diffusion en continu, les podcasts et les contenus à la demande accessible via les smartphones et les ordinateurs.

“Je ne peux pas m’en passer”, déclare un jeune homme de 25 ans, en faisant une pause dans la vente d’engrais sur le marché de Mbare, dans la capitale, Harare, pour écouter un bulletin météorologique à la radio annonçant d’éventuelles inondations.

Les bulletins radio lui fournissent également des informations sur les épidémies, les nouvelles politiques et les divertissements.

Fake news

“Je ne fais pas confiance à ces nouvelles technologies”, a-t-il ajouté en faisant référence aux médias sociaux. “Ils sont remplis de fake news. Nous l’avons vu lors de l’épidémie de coronavirus.”

Au Zimbabwe, les postes de radio sont omniprésents. Les éleveurs ruraux les suspendent à leur cou pendant qu’ils s’occupent de leurs animaux, tandis que les citadins écoutent les nouvelles sur leur poste de radio.

Selon l’agence des Nations unies pour l’enfance, lorsque les écoles ont fermé pendant la pandémie de coronavirus, l’Afrique subsaharienne comptait la plus forte proportion d’écoliers ne disposant pas d’une connexion internet leur permettant de participer à des cours en ligne à distance. De nombreux élèves ont dû se contenter de cours diffusés par de minuscules postes de radio à énergie solaire installés chez eux.

Plus de 80% des Africains possèdent un téléphone portable et ont accès à un réseau de téléphonie mobile, selon Afrobarometer, un institut de recherche de premier plan. Mais “moins de la moitié” ont un téléphone portable avec accès à l’internet. Le nombre de ceux qui ont accès à un ordinateur à la maison est encore plus faible : 28 % des personnes interrogées dans 34 pays africains dans le cadre d’une enquête sur la fracture numérique publiée en décembre de l’année dernière.

Fracture numérique

“Réduire la fracture numérique reste une question cruciale pour la plupart des pays africains et pour le continent dans son ensemble”, a déclaré Afrobarometer.

Le manque de connectivité à l’internet signifie que la radio traditionnelle “reste reine”, a déclaré Afrobaromètre dans une autre enquête réalisée l’année dernière.

La radio est “très majoritairement” la source d’information la plus courante en Afrique, selon l’enquête. Environ 68 % des personnes interrogées ont déclaré l’écouter au moins quelques fois par semaine, contre environ 40 % qui utilisent les médias sociaux et l’internet.

Les postes de radio traditionnels sont faciles à utiliser et peu coûteux, alors que l’accès à l’internet est plus onéreux et pose des problèmes logistiques.

Electricité

De nombreux petits postes de radio sont désormais équipés de panneaux solaires intégrés qui permettent d’écouter les émissions même en l’absence d’électricité. Les radios les plus en vogue sont celles qui sont également équipées d’un chargeur de téléphone portable et d’une lampe de poche – autant de commodités dans un continent où les pannes d’électricité sont monnaie courante et où les points de connexion à l’internet sont souvent éloignés les uns des autres.

“Les gens n’ont pas à s’inquiéter des dépenses liées au réseau ou aux données. Et on ne peut pas être déconnecté parce qu’on n’a pas payé les frais de licence”, a déclaré Stanley Tsarwe, coordinateur des études de journalisme à l’université du Zimbabwe. “Le poste de radio est devenu très puissant et multifonctionnel, ce qui est essentiel en Afrique où l’accès à l’électricité et à l’internet est très limité.”

“De nombreuses personnes font confiance aux informations fournies par leur poste de radio plutôt qu’à d’autres sources,” a déclaré John Masuku, un radiodiffuseur chevronné qui a passé cinq décennies à la radio.

“Il y a beaucoup de désinformation et de fausses informations, alors les gens veulent toujours vérifier… si ce n’est pas dit à la radio, ce n’est pas un fait. C’est la raison pour laquelle la radio est populaire et célébrée en Afrique”, a-t-il déclaré.

Langues locales

Les émissions en langues locales attirent également les auditeurs. La radio publique zimbabwéenne et de nombreuses stations communautaires diffusent des émissions en shona, en ndebele et dans 12 autres langues locales.

Toutefois, la manière dont de nombreux Africains écoutent la radio évolue à mesure que la pénétration de l’internet s’améliore. Le nombre de personnes qui s’informent au moins “quelques fois par semaine” par le biais des réseaux sociaux, de l’internet ou des deux a presque doublé, passant de 24 % à 43 % au cours de la dernière décennie, selon Afrobarometer.

“La baisse du prix des téléphones portables permettant d’accéder aux stations de radio FM modifie également la façon dont les gens écoutent la radio en Afrique”, a déclaré M. Tsarwe, de l’université du Zimbabwe.

“Il y a une convergence permanente entre la radio et les technologies numériques mobiles, en particulier le téléphone portable”, a-t-il déclaré. “La radio s’intègre plus rapidement au téléphone mobile parce qu’il est beaucoup plus accessible en Afrique. Le téléphone mobile est l’avenir de la radio en Afrique.”