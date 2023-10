Axel Merryl : le Béninois nominé au PRIMUD 2023

Axel Merryl, originaire du Bénin, a été nominé pour la 8ème édition des Prix Internationaux de la Musique Urbaine (PRIMUD).

Le chanteur et acteur originaire du Bénin, Axel Merryl, a partagé la nouvelle de sa nomination pour les PRIMUD 2023 avec ses admirateurs. En effet, il a annoncé cette heureuse information via une publication sur sa page Facebook, déclarant : “Nous avons été sélectionnés pour le Prix International des Musiques Urbaines”.

D’après le communiqué émis par le comité organisateur, le talentueux artiste béninois a été sélectionné par un groupe d’experts issus des domaines des arts, de la musique et des secteurs créatifs. Cette nouvelle a été chaleureusement accueillie par ses admirateurs, qui expriment déjà leur impatience de le voir sur la scène finale.

Par ailleurs, Axel Merryl a attiré l’attention grâce à deux de ses titres, “Kimi” et “Embrasser la mariée”, qui ont été largement appréciés par son auditoire. Ces chansons ont accumulé respectivement 2 millions et 5 millions de vues sur YouTube. De plus, sa fructueuse collaboration avec Kimi Makosso, la fille du général Camille Makosso, lui a permis de gagner le cœur des Ivoiriens. En vue du PRIMUD 2023, il peut donc compter sur leur solide soutien.

Pour rappel, le Prix International des Musiques Urbaines (PRIMUD) est une création de l’artiste Molare, une figure emblématique du mouvement coupé-décalé. Cette initiative permet de reconnaître annuellement les accomplissements des artistes. De plus, le PRIMUD en est désormais à sa huitième édition et s’est solidement établi en Côte d’Ivoire en tant qu’un des événements de récompense majeurs de l’industrie du spectacle.