“Bacheliers d’Or” 2023: L’Ong “Notre Toumodi Demain” et des cadres récompensent les meilleurs élèves

Dans une interview accordée à son compatriote John Obi Mikel, Victor Osimhen est revenu sur son choix de refuser toutes les offres en provenance de l’Arabie saoudite cet été.

Meilleur buteur de la Série A la saison dernière, Victoire Osimhen a offert le Scudetto au Napoli. Une performance exceptionnelle qui a évidemment attisé la convoitise de plusieurs cadors européens, mais pas que. L’Arabie saoudite a également tenté d’attirer le buteur nigérian, lors du dernier mercato estival. Mais ce dernier a finalement décidé de rester dans son club actuel.

Dans une interview accordée à son compatriote John Obi Mikel, le Nigérian s’est confié sur son mercato estival agité. « Je dois être honnête, je n’ai jamais pensé à partir, notamment parce que Naples voulait que je reste. Mais lorsque l’offre de l’Arabie Saoudite est arrivée, il était difficile de la refuser. Chaque fois que je disais non, ils augmentaient l’offre, et encore, et encore, et encore. », explique le buteur, relayé par Besoccer.

Il poursuit: « C’était une somme sensationnelle qui aurait changé ma vie, mais finalement je leur ai dit : non les gars, je reste où je suis« . Victor Osimhen avoue qu’il est plus intéressé par la Premier League pour la suite de sa carrière. D’ailleurs, il est fan de deux gros cadors anglais.

« Je n’ai pas d’équipe préférée, mais j’ai deux maillots : Chelsea et Manchester United. J’ai beaucoup d’amis qui sont fans de Chelsea, un peu moins de United. La Premier League est le championnat le plus apprécié et le plus suivi par tous les footballeurs africains.« , ajoute-t-il.