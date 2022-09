« Bazoum, l’étranger qui se réclame du Niger », Abdoulaye Maïga à propos du président du Niger

Lors de son discours à la 77e session de l’Assemblée générale des Nations Unies au siège de l’ONU à New York, le Premier ministre Malien par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, a déclaré que le président du Niger, Mohamed Bazoum est un « étranger qui se réclame du Niger. »

Les relations entre le Mali et le Niger sont de plus en plus tendues. Si à plusieurs reprises, Bamako n’a pas répondu aux invectives de Niamey, il n’en demeure pas moins que les autorités maliennes cherchaient la meilleure occasion pour répondre. Et la 77e session de l’Assemblée générale des Nations Unies au siège de l’ONU à New York qui a débuté depuis le mardi 20 septembre était le meilleure occasion.

« A l’endroit de M. Bazoum, il remarquera que le Gouvernement de la Transition n’a pour le moment jamais réagi à ses propos injurieux pour deux raisons cumulatives », a commencé par déclarer le Premier ministre Malien par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, ce samedi 24 septembre à la tribune de l’ONU. Le remplaçant de Choguel Kokalla Maïga faisait référence aux multiples attaques de la part du Ministre des Affaires Étrangères du Niger, Monsieur Hassoumi Massoudou, et surtout des déclarations très grossières de Mohamed Bazoum, Président de la République du Niger.

« La première raison tient au respect de l’héritage laissé par nos ancêtres, qui consiste à ne pas répondre aux injures par des injures. La seconde raison relève de l’identité de M. Bazoum, l’étranger qui se réclame du Niger. » a affirmé celui qui, par le passé, avait avait déjà invité la ministre française des Armées Florence Parly à se taire en janvier dernier. En juillet, Abdoulaye Maïga avait exigé qu’Emmanuel Macron abandonne « définitivement sa posture néo-coloniale, paternaliste et condescendante ».

