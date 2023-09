Bénin: 08 présumés cybercriminels dans les mailles de la police

Soupçonnés de mener des activités liées à la cybercriminalité, 08 individus ont été pris dans les mailles de la Police républicaine dans le 3e arrondissement de la ville de Porto-Novo. Selon Le Potentiel, l’opération a été menée par le commissariat d’arrondissement en collaboration avec les éléments de l’Office central de répression de la cybercriminalité (Ocrc).

Plusieurs objets compromettants ont été saisis lors de l’interpellation. Actuellement gardés à vue, ils seront bientôt présentés au Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques (Criet).

La cybercriminalité, un vice de l’évolution technologique

La cybercriminalité est une préoccupation croissante à l’ère numérique d’aujourd’hui. Avec l’avancement rapide de la technologie, Internet est devenu une partie intégrante de nos vies, offrant commodité et connectivité. Cependant, il a également ouvert une porte d’entrée aux cybercriminels qui exploitent les individus, les entreprises, voire les gouvernements.

L’un des types de cybercriminalité les plus courants est le vol d’identité. À l’ère numérique, nos informations personnelles sont stockées et partagées en ligne, ce qui nous rend vulnérables aux acteurs malveillants qui peuvent voler nos identités et les utiliser à des fins frauduleuses. Du vol financier à l’usurpation d’identité, les conséquences du vol d’identité peuvent être dévastatrices.

Une autre forme courante de cybercriminalité est le phishing, où les criminels utilisent des techniques de tromperie pour inciter les individus à divulguer des informations sensibles telles que des identifiants de connexion ou des numéros de carte de crédit. Ils se font souvent passer pour des e-mails ou des sites Web légitimes, rendant difficile la distinction entre sources réelles et fausses.

Les attaques de ransomware sont également de plus en plus courantes. Dans ce type de cybercrime, les criminels installent un logiciel malveillant sur l’appareil d’une victime, cryptant leurs fichiers et demandant une rançon en échange du décryptage. Ces attaques peuvent perturber les entreprises et les particuliers, causant des dommages financiers et de réputation considérables.

À mesure que la technologie évolue, les techniques utilisées par les cybercriminels évoluent également.