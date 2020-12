Bénin: deux tricheuses aux concours de magistrats comparaissent devant le procureur le 22 Décembre

Arrêtées pour tricherie lors du concours de recrutement de 100 auditeurs de justice, le samedi 12 décembre 2020, deux candidates sont toujours en garde à vue. Elles seront présentées au Procureur de la République près le Tribunal de première instance de première classe de Cotonou, ce mardi 22 décembre 2020.

Les deux présumées tricheuses interpellées pour tricherie pendant le concours de recrutement des auditeurs de justice seront écoutées par le Procureur Mario Mètonou, ce mardi. Selon Frissons radio, elles seront présentées au Procureur qui décidera de leur sort. C’est à l’issue de cette présentation qu’elles sauront à quoi s’en tenir pour la suite de la procédure. Compte tenu de la gravité de l’acte et surtout de la peine prévue en la matière, le Procureur pourrait décider de mettre sous mandat de dépôt les mises en cause, en attendant l’ouverture du procès.

Les deux dames arrêtées pour fraude, dans le cadre du concours de recrutement des auditeurs de justice, seront présentées au procureur de la république, demain. Elles viennent de boucler toute une semaine de garde à vue et pourraient sans doute être présentées au procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, Mario Mètonnou, demain. Selon les informations de Frissons Radio, les enquêtes sont bouclées et on a désormais une idée des acteurs passifs et actifs de cette fraude.

En conférence de presse, le mardi dernier, le Procureur a rappelé la peine prévue par le code pénal pour les faits portés contre elles. Les mises en cause risquent, au regard des articles 754 et 757 du code pénal, cinq ans de prison et cinq millions d’amende chacune. Les deux candidates n’auraient pas agi seules. Des complices sont soupçonnés dans le rang des acteurs de la justice.

En effet, deux cas de tricherie ont été observés, le samedi, au Lycée Technique Coulibaly de Cotonou, où 1498 candidats ont pu composer pour 100 postes à pourvoir. La première a été surprise en train de recevoir de son interlocuteur les réponses aux questions sur son téléphone portable.

La seconde, visiblement plus expérimentée, était dans la salle de composition avec le corrigé-type de l’épreuve de droit pénal. Seulement, sa feuille de brouillon était différente de celle distribuée par le centre de composition aux différents candidats. Aux dernières nouvelles, un avocat et un magistrat seraient impliqués dans cette affaire de tricherie.

