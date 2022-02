Bénin: du retour des champs, un cultivateur de 30 ans ramasse 14 millions et les restitue

photo d’une famille (Image d’illustration)

A Sinendé, une commune du nord Bénin, un cultivateur de 30 ans a ramassé sur la voie alors qu’il revenait des champ, un sac contenant 14 Millions de francs cfa et d’autres objets. D’une grande probité, le jeune cultivateur a restitué les sous au propriétaire qui a lancé un avis de perte sur une radio communautaire.

Le vendredi 11 Février dernier, le cultivateur A.B après une journée de travail bien remplie, a ramassé sur le chemin de retour, un sac dans lequel se trouvaient des liasses de billets de banque estimées à 14 million de franc CFA. Les sous appartiennent à un étranger venu dans le village pour acheter des sacs de soja.

Après avoir constaté la perte, le propriétaire des 14 millions est allé passer un avis de perte sur une radio communautaire avec la promesse de récompense. C’est après cet avis de perte que le jeune cultivateur est allé restituer les sous au chef village. Très content d’avoir retrouvé son fonds de commerce, le propriétaire a gratifié le jeune paysan de 100.000 francs cfa; mais celui-ci déclina l’offre.

« Ils ont dit qu’ils vont nous donner d’argent et nous avons dit non car nous l’avons fait parce que nous craignons Dieu, mais ils ont insisté et nous ont donné cinquante mille (50.000) Fcfa« , a confié le vertueux citoyen, selon les propos rapportés par l’Investigateur. Un modèle de probité salué par le chef du quartier sinendé.

