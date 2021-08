Bénin : la rentrée scolaire 2021-2022 démarre le 20 Septembre 2021

Le calendrier de la rentrée Scolaire 2021-2022 a été validé le mardi 17 Août 2021. Selon l’arrêté interministériel, la rentrée démarre le 20 septembre 2021.

Sur proposition conjointe de la directrice de l’enseignement primaire, du Directeur de l’Enseignement secondaire Général, du Directeur de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle, des inspecteurs Généraux pédagogiques des ministères (MEMP et MESTFP) et des Directeurs des Examens et concours des ministères (MEMP et MESTFP), la rentrée scolaire 2021-2022 démarre le 13 septembre 2021. Selon l’arrêté la pré-rentrée est prévue du lundi 13 au vendredi 17 septembre 2021 soit une semaine.

Pré-rentrée scolaire : Du lundi 13 septembre 2021 au vendredi 17 septembre 2021 (01 semaine)

Premier Trimestre : Du lundi 20 septembre 2021 au mercredi 22 décembre 2021 après les cours de la matinée (13 semaines 03 jours)

Congés de Fin du Premier Trimestre : Du mercredi 22 décembre 2021, après les cours de la matinée au dimanche 05 janvier 2022 inclus (02 semaines )

Deuxième Trimestre : Du lundi 06 janvier 2022 au mercredi 08 avril 2022, après les cours (12 semaines 02 jours)

Congés de détente : Du vendredi 18 février 2022 après les cours de l’après-midi au dimanche 27 février 2022 inclus (01 semaine)

Congés de Fin du Deuxième Trimestre : Du mercredi 08 avril 2022 après les cours, au dimanche 24 avril 2022 inclus (02 semaine)

Troisième Trimestre : Du lundi 25 avril 2022 au jeudi 1er juillet 2022 après les cours de l’après-midi (10 semaines )

Les grandes vacances sont fixées au jeudi 1er juillet 2022 après les cours de l’après-midi. Elles prennent fin le dimanche 18 septembre 2022.

Selon l’article 3 de l’arrêté interministériel « les activités pédagogiques reprennent effectivement dans tous les établissements scolaires publics et privés, le lundi 19 septembre 2022 ». Les établissements scolaires publics et privés vaqueront les jours de fête et jours fériés de l’année.

ivoirwebtv

Comments

comments