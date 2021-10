Bénin: « Le mariage est entre un homme et une femme », le gouvernement avertit les homosexuels

Ce lundi 25 octobre 2021, des membres du gouvernement étaient face à la presse pour expliquer les nouvelles lois votées en vue de la modification du code des personnes et de la famille, et dans le cadre de la lutte contre les infractions à raison du genre. A l’occasion, le ministre de la justice s’est prononcé sur la possibilité de légalisation de l’homosexualité agitée sur la toile.

La légalisation de l’homosexualité n’est pas au rendez-vous au Bénin. En tout cas, jusqu’à présent le gouvernement n’y songe même pas. « Pour le gouvernement et le législateur, le mariage est toujours entre un homme et une femme », a déclaré Séverin Quenum, ministre de la justice.

Pour le ministre de la justice, le Bénin n’entend rien changer de cadre et de mœurs en ce qui concerne les relations et le s3xe. Le ministre rappelle que les articles 113 et 118 du code des personnes et de la famille actuellement en vigueur ont été assez clairs sur la question. « Le mariage ne peut avoir lieu qu’entre un homme et une femme, tous âgés d’au moins 18 ans« .

Le débat a été suscité par le vote de certaines lois dont celle modificative du code des personnes et de la famille. Dans le rang des personnes LGBTQIA+ (homosexuels, bisexuels, gays, transgenres…), Certains avait vu une lueur d’espoir pour la régularisation de leur statut dans la société. Malheureusement, il n’en est rien. Le gouvernement vient de détruire leur espoir.

Melv Le Sage

