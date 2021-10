Benin: Le réfus de l’église catholique pour la légalisation de l’avortement

La Conférence Épiscopale du Bénin (CEB) a donné sa position sur le projet de modification de la loi relative à la santé sexuelle et à la reproduction. Dans une déclaration en date du 19 octobre 2021, le Clergé s’est insurgé contre cette nouvelle loi, qui est en passe d’être adoptée.

Selon les évêques, la loi portant modification de la loi n°2003-4 du 03 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction, « n’est rien d’autre qu’une légalisation pure et simple de l’avortement ». « Face à cette grave décision, les évêques du Bénin rappellent à tous le respect inconditionnel du caractère sacré et inviolable de la vie, surtout celle de l’innocent », lit-on dans la déclaration signée par Mgr Victor Agbanou.

L’avortement est un acte inhumain qui détruit la vie du fœtus mais aussi celle de la mère à plusieurs égards.

La Conférence Épiscopale du Bénin supplie les députés dans leur ensemble, au nom de Dieu, de l’humanité, des petits innocents, de dire un « NON » catégorique à cette loi qui légalise l’avortement. « Il y a des alternatives sûres et fiables pour remédier aux maux que l’on entend solutionner par la légalisation de l’avortement », a-t-elle conclu.

