Benin: les démocrates, parti d’opposition, officiellement accepté

Depuis hier au Bénin, le parti Les Démocrates de l’ancien chef de l’État Boni Yayi est enfin reconnu officiellement et peut participer à l’animation de la vie politique. C’est le premier grand parti de l’opposition radicale à Patrice Talon qui est ainsi autorisé, depuis les réformes politiques de novembre 2019. Au Parlement et à la tête des villes, plus de 95% des élus viennent du camp Talon. Ceci a conduit en 2019 à des législatives organisées sans l’opposition. La marche pour obtenir ce récépissé, les fondateurs du parti la trouvent trop longue et suspecte.

Nous sommes fin juillet 2019, l’ex-président perd le contrôle de son ancien parti et accuse les dissidents d’agir pour le pouvoir. Boni YayiI tente une reprise en main, elle est infructueuse, et c’est à ce moment qu’il décide de créer Les Démocrates. Les formalités de la création durent quatre mois et demi. Boni Yayi et les siens font des comparaisons avec d’autres formations qui ont connu des délais de mise en place plus courts et soutiennent fortement qu’il y a cabale et blocage.

On politise tout

Malgré l’obtention du récépissé, Basile Ahossi, second vice-président, le pense encore : « Le gouvernement n’a pas donné ce récépissé de gaieté de cœur. N’eût été la pression de tout le peuple, le gouvernement n’aurait pas cédé à notre requête pourtant légale ». On politise tout, se défendent les fonctionnaires du ministère de l’Intérieur qui ont géré le dossier. Ils ont corrigé les insuffisances relevées, alors où est le complot se demandent-ils ?

Aucun élu

La société civile, de son côté, se réjouit ; elle a toujours défendu la pluralité et l’offre concurrentielle, Blanche Sonom est de Social Watch : « C’est un acte louable, mais le gros challenge c’est le parrainage ». En effet, le récépissé seul ne suffira pas pour présenter un candidat à la présidentielle du 11 avril. Il faut réunir seize parrainages de députés ou de maires. Les Démocrates n’ont aujourd’hui, aucun élu.

