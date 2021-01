Benin/ Présidentielle 2021: au moins 9 candidats pour le dépôt des dossiers à la CENA

Ce dimanche 31 janvier 2021, la Commission électorale nationale autonome (Céna) a officiellement lancé l’enregistrement des déclarations de candidatures à la présidentielle du 11 avril. Dès le lundi 1er février 2021, les équipes de la Commission électorale vont accueillir les candidats.

La Céna est prête pour l’enregistrement des déclarations de candidatures pour l’élection présidentielle du 11 avril 2021. Conformément au calendrier électoral, l’opération démarre ce lundi 1er février et prendra fin le jeudi 04 février.

« Dès le lundi 1er février à partir de 9 heures, nos équipes se tiendront prêtes pour les accueillir en vue de l’accomplissement des formalités de leurs déclarations de candidatures », a déclaré Emmanuel Tiando, président de la Céna.

Dans sa déclaration, le président de la Céna a tenu à rappeler les nouvelles dispositions légales qui régissent l’organisation des élections au Bénin. Il évoque la loi n°2019-40 du 07 novembre modifiant la loi n°90-32 du 11 décembre portant Constitution de la République du Bénin d’une part et de la n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral en République du Bénin.

Ces lois ont instauré de nouvelles règles que les candidats sont tenus de respecter dans la constitution de leurs dossiers. C’est le cas par exemple du parrainage.

Au maximum, 09 candidats sont attendus à la Céna

Avec les nouvelles règles électorales, notamment le système de parrainage, l’affluence des candidats à la Céna ne sera pas comme d’habitude. Avec le parrainage, où les candidats sont contraints d’avoir les signatures d’au moins 16 élus (maires et/ou députés), le maximum de candidats qu’on peut avoir entre le 1er et le 04 février est neuf (09).

Considérant qu’actuellement le Parlement compte 83 députés et que le Bénin dispose de 77 mairies, les présidentiables auront donc à se partager 83+77 = 160 x 10% = 16 élus par candidat, ce qui équivaut à un maximum de 10 candidats pour les 160 élus. Par ailleurs, il est à noter que la Céna, pour cette présidentielle, a délivré 159 formulaires, à cause de la mort d’un député qui a réduit l’Assemblée nationale à 82 parlementaires. Par conséquent on ne pas avoir plus de 09 candidats.

beninweb.tv

