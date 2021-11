Bénin: un policier et ses complices se font arrêter pour une affaire de 780kg de cocaïne

photo d’illustration

Le marché de la drogue est de plus en plus contesté dans nos locaux depuis des décennies et dans la journée du mardi 2 Octobre 2021, une nouvelle cargaison de 780 kg de drogue a été saisie dans le magasin d’un libanais importateur de lait. On note déjà trois arrestations dans le cadre de ce dossier dont le propriétaire du magasin et un policier qui aurait filé la mèche de l’opération en préparation.

Après la saisie de 780kg de cocaïne dans un entrepôt sis au marché Dantokpa, la police républicaine a déjà procédé à l’arrestation de trois personnes. Il s’agit du propriétaire du magasin, le gardien des lieux et un agent de police. Les locataires de l’entrepôt informés de l’opération sont portés disparus avant l’arrivée des éléments de la police Républicaine.

En effet selon les informations de RFI, le policier arrêté aurait filé la mèche de l’opération de fouille du magasin en préparation aux locataires de l’entrepôt qui ont pris la poudre d’escampette avant l’arrivée des policiers. La manœuvre n’aurait pas échappé aux flics qui ont tôt fait de détecter le traitre en leur sein.

L’enquête se poursuit pour l’interpellation de tous les locataires de l’entrepôt dans le cadre des besoins de l’enquête. Mais déjà, les personnes arrêtées sont gardées à vue à la brigade criminelle avant certainement d’être présentées au procureur spécial de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.

