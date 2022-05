Bientôt un appui à des jeunes du secteur de la coiffure et de la couture de Bouna

Bouna, 08 mai (AIP)- Un cadre du Bounkani, Ouattara Adama Kounga, entend apporter en juin 2022, un appui aux jeunes exerçant dans les secteurs de la coiffure et de la couture à Bouna en vue de renforcer leur autonomisation.

Adama Kounga a donné cette information à la jeunesse à l’issue d’un tournoi de football, qu’il a parrainé. ” Nous allons leur offrir du matériel de travail, tout ce dont ils ont besoin pour mener à bien leurs activités afin de pouvoir se prendre en charge et subvenir aux besoins de leurs familles” a indiqué, t mercredi 04 mai 2022., Ouattara, qui a profité de l’occasion pour saluer leur courage dans l’exercice de ces métiers.

Le choix de ces secteurs d’activité, pour lui, n’est pas fortuit. Car il s’agit de secteurs qui emploient un grand nombre de jeunes hommes et femmes. ” D’autres corps de métiers seront progressivement appuyés en vue d’impacter le développement dans la ville de Bouna, a-t-il informé.

Pendant l’opération d’appui qui se tiendra en juin, Ouattara Adama Kounga entend également soutenir toutes les équipes sportives de la ville en les dotant d’équipements sportifs

