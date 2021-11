Bras de fer entre la Guinée et la CEDEAO: la communauté internationale interpelle Mamady Doumbouya

L’Onu, l’Union Européenne, les États-Unis, la France et le G5 Sahel, ont appelé le président de la transition politique au Mali, le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya, a gardé une bonne relation avec la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), dont il a rejeté la décision nommant un envoyé spécial à Conakry pour renforcer le dialogue.

Les relations diplomatiques entre la Guinée et la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ne sont pas au beau fixe. Les deux parties sont divisées sur plusieurs points. Sous sanctions de l’organisation sous régionale, les autorités militaires au pouvoir à Conakry, ont catégoriquement récusé la décision de la CEDEAO nommant un envoyé spécial en Guinée pour renforcer le dialogue.

« La nomination d’un Envoyé Spécial ne nous paraît ni opportune, ni urgente dans la mesure où aucune crise interne, de nature à compromettre le cours normal de la transition n’est observée », déclarait Mamady Doumbouya dans une lettre adressée au président de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo.

Face au brouille qui persiste entre la CEDEAO et la Guinée, la communauté internationale appelé le patron de la junte à garder une bonne relation avec l’organisation sous-régionale. « On peut avoir des moments de tensions et de désaccord. Cependant, il faut maintenir une collaboration de proximité », exhortent les diplomates de l’Onu, l’Union Européenne, les États-Unis et la France. Le G5 Sahel appelle aussi la Guinée à maintenir une relation amicale avec la CEDEAO et avancer dans le processus de la transition.

