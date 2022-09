Burkina: attaque djihadiste à Gaskindé dans le nord du pays, une dizaine de morts

Au Burkina-Faso, un convoi de ravitaillement des populations a été la cible d’une attaque terroriste, lundi, près de la localité de Gaskindé. Une dizaine de personnes auraient été tuées , majoritairement des soldats, dans cet assaut.

Une attaque de jihadistes présumés à Gaskindé, dans le nord du Burkina Faso, a fait une « dizaine de morts », majoritairement des soldats, ont rapporté lundi des sources sécuritaires. « Un convoi de ravitaillement des populations, escorté par une unité du 14e RIA (Régiment Inter-Armes) à destination de Djibo, a été la cible d’une attaque terroriste ce jour, près de la localité de Gaskindé », localité située dans la province du Soum, région du Sahel, indique un communiqué de l’armée. « L’attaque a malheureusement causé des dégâts humains et matériels », poursuit le texte, précisant qu’« un bilan complet sera établi dès que possible ». Une source sécuritaire a, de son côté, évoqué un bilan provisoire d’une « dizaine de morts parmi les éléments du détachement. On a enregistré aussi de nombreux blessés graves ». « Le décompte se poursuit toujours et des renforts ont été déployés dans la zone pour apporter une assistance aux victimes et sécuriser la zone », a indiqué la même source.

