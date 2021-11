Burkina Faso: 7 soldats morts et 5 blessés dans une attaque armée

Le chef d’état-major de l’armée burkinabé a annoncé ce vendredi, la mort de plusieurs soldats dans une attaque des hommes armés survenue dans la province de Seno, dans la région du Sahel. Une opération de ratissage a été déclenchée par les Forces de Défense et de Sécurité.

« Dans la matinée du vendredi 12 novembre 2021, une équipe du Groupement des Compagnies Républicaines de Sécurité de Dori (GCRS-DOri), en mission de sécurisation sur Dori-Essakane, a été la cible d’attaque par des individus armés, aux environs du pont dans la province du Seno, région du Sahel », informe le communiqué du chef d’état-major de l’armée burkinabé.

A Ia suite de l’attaque, on déplore malheureusement la mort de sept (07) Policiers, cinq (05) autres ont été blessés et évacués au Centre Hospitalier Régional (CHR) de Don, où ils sont actuellement pris en charge, selon le communiqué. qui ajoute que des opérations de ratissage menées par Ies Forces de Défense et de Sécurité sont en cours.

En proie au terrorisme, le Burkina Faso fait face à des attaques meurtrières qui poussent les habitants à fuir vers d’autres horizons. Le pays compte 1 423 378 personnes déplacées internes à la date du 31 août 2021, selon le ministre burkinabé en charge de l’Action humanitaire, Laurence Ilboudo. «1 423 378 personnes déplacées internes, accueillies dans 274 communes réparties dans toutes les 13 régions du pays », détaille le ministre Ilboudo.

1 331 300 PDI ont bénéficié d’une assistance alimentaire de 38 000 tonnes de vivres avec une priorité aux communes en proie à l’insécurité. Plus de 2 milliards de FCFA de cash transférés à des PDI et populations hôtes. Au total, plus de 2000 militaires, ont perdus la vie en rajoutant les civils aussi, depuis l’incursion des terroristes dans le pays.

Melv Le Sage

